V Goricah več kot 60 strokovnjakov o pomenu dela Franca Basaglie

V Gorici se z nocojšnjim uradnim odprtjem začenja štiridnevna mednarodna konferenca, s katero se bo Evropska prestolnica kulture (EPK) Nova Gorica-Gorica poklonila dediščini italijanskega psihiatra Franca Basaglie (1924-1980). Ta je reformo, ki je vodila v postopno zaprtje psihiatričnih bolnišnic v Italiji, začel prav v Gorici v 60. letih.

Deklaracija za čezmejno sodelovanje

Na konferenci z naslovom Franco Basaglia onkraj meja. Prakse svobode, ki je del uradnega programa EPK, bo več kot 60 govorcev predstavilo pomen reforme, poudarilo pomen svobode pri duševnem zdravju in začrtalo pot k nadaljnjim korakom za vključujoče in skupnostne storitve. Konferenca, ki bo potekala v Gorici in Novi Gorici, bo združila strokovnjake s področja duševnega zdravja, ljudi z izkušnjami duševne bolezni, negovalce, umetnike, raziskovalce in odločevalce z vsega sveta. Prijavljenih je več kot 100 udeležencev, pričakujejo pa jih okrog 200.

Na konferenci bodo sprejeli deklaracijo, v kateri se bodo zavzeli za pomen čezmejnega sodelovanja pri prenosu dobrih praks, in jo naslovili na EU, ZN in WHO.