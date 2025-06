V Gorici 23-letnik z motorjem v smrt

V Ulici Blaserna v Gorici se je okrog 16. ure zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 23-letnik iz Apulije. Mladenič je bil zaposlen pri podjetju, ki sodeluje pri izvedbi koncertov pri Rdeči hiši. Ko je popoldne končal s pripravami na današnji koncert skupine Massive Attack, je srečal moškega iz Gorice, ki se je k Rdeči hiši pripeljal z električnim motorjem. Mladenič je moškega vprašal, ali mu ga posodi za krajšo vožnjo; moški je privolil, mladenič je zapeljal po Ulici Blaserna in po nekaj sto metrih izgubil nadzor nad električnim motorjem. Zapeljal je s cestišča in silovito trčil v drog reklamne table. Umrl je na prizorišču nesreče. Na kraj so nekaj minut po nesreči pridrveli reševalci, priletel je tudi helikopter, vendar za mladeniča ni bilo nobene pomoči.