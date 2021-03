V Gorici cepilno središče »govori« tudi slovensko

Na goriškem sejemskem razstavišču so danes odprli novo cepilno središče, ki bo začetno delovalo s polovično zmogljivostjo, saj so v prejšnjih dneh kot povsod drugje v Italiji prekinili cepljenje s cepivom proti covidu-19 družbe AstraZeneca. Odprtja se je udeležil podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi, ki je pojasnil, da bo odločitev italijanske agencije za zdravila Aifa in evropske agencija za zdravila Ema glede varnosti in uporabe cepiva AstraZeneca znana jutri.

»Zdravstvena podjetja iz Furlanije - Julijske krajine imajo še na razpolago približno tri tisoč odmerkov cepiva AstraZeneca; v pričakovanju na novosti iz Rima glede njegove uporabe v cepilnih središčih trenutno uporabljamo samo cepivo družbe Pfizer,« je pojasnil Riccardi in izrazil prepričanje, da moramo zaupati v znanost.

V novem goriškem središču je skupno deset cepilnih mest. Danes popoldne jih bo začelo obratovati pet, ostalih pet bodo začeli uporabljati, ko bo na voljo več cepiva. »Dnevno bomo lahko cepili med 1000 in 1200 ljudi,« je razložil direktor zdravstvenega podjetja za Tržaško in Goriško Asugi Antonio Poggiana. Omeniti velja studi dejstvo, da je novo cepilno središče opremljeno z dvojezičnimi napisi.