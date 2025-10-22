V Gorici lahko spet telefoniramo kot nekoč

Telefonski žetoni in kartice, vrsta, kratki pogovori, zavetje pred dežjem ... Marsikdo se telefonskih govorilnic dobro spominja. Mlade generacije pa o le-teh vedo bore malo, saj so zrasle v dobi mobilnih telefonov in interneta. Mladim pripovedovati o razvoju telefona in telefonskih govorilnic je cilj projekta Il telefono nella nostra memoria (Telefon v našem spominu), ki ga izvajata Občina Gorica in Telecom v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Tim iz Turina.

Skok v 70. leta

Izbrali so dve telefonski govorilnici, ki sta bili nekoč v rabi v Gorici, in sicer model rumene barve L72, ki se je pojavil leta 1972, in model rdeče barve L79, ki je prišel v rabo leta 1979. Ko so jih leta 2023 odstranjevali, so zaprosili, da bi ju ohranili. Prekrili so jih z informativnimi panoji, ki pripovedujejo zgodovino in zanimivosti o telefoniji.

Rdečo govorilnico so postavili na Drevored Pietro Cocolin ob Ljudskem vrtu in ga odkrili včeraj. Za rumeno govorilnico pa še iščejo ustrezno lokacijo, po vsej verjetnosti jo bodo postavili na prenovljeno goriško železniško postajo, je napovedal župan Rodolfo Ziberna.