V Gorici namesto drevesnice obširno parkirišče

Deželni odbor Furlanije - Julijske krajine je v prejšnjih dneh na predlog odbornika za premoženje Sebastiana Callarija prižgal zeleno luč za načrt tehnično-ekonomske izvedljivosti del, ki jih bodo izvedli na območju nekdanje drevesnice gozdarske policije v Ulici Ponte del Torrione v Gorici.

Na tem območju bodo v dogovoru z Občino Gorica in Fundacijo Goriške hranilnice, ki je prva predlagala preureditev več kot 8000 kvadratnih metrov neizkoriščenega zemljišča v parkirišče, uredili 117 parkirnih mest za avtomobile in deset mest za avtodome. Na voljo bodo tudi pitna voda, sanitarije in polnilnice za električna kolesa. Parkirišče bodo s sosednjim botaničnim vrtom Viatori povezali s stopniščem, ki bo elektrificirano in bo zagotavljalo dostopnost tudi invalidom. Naložba, ki jo deželna direkcija za premoženje izvaja zlasti v vidiku EPK 2025, znaša 1,9 milijona evrov.