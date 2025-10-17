V Gorici nastaja nova filmska zgodba

Petnajst obetavnih filmskih ustvarjalcev iz desetih držav se je včeraj zbralo v Raštelu, kjer so obeležili začetek drugega šolskega leta Čezmejne filmske visoke šole, projekta združenja Cross-Border Film School, ki ga režiser Ivan Gergolet vodi s kolegoma Davidejem Del Deganom in Matteom Oleottom ter producentko Antonello Perrucci.

Uveljavljeni predavatelji

Prednosti te filmske šole, so povedali, sta kakovost in raznolikost predavateljev, pa tudi multidisciplinaren pristop, priložnost za timsko delo in mednarodno okolje. Prav zaradi tega je šolanje v Gorici tako privlačno (prijav je bilo kar 220), selekcija kandidatov pa posledično vse prej kot enostavna.

Za vsako področje - scenarij, produkcija in režija - so izbrali po pet kandidatov. Letošnji udeleženci prihajajo iz Italije, Brazilije, Romunije, Litve, Hrvaške, Pakistana, Španije, Madžarske, Mehike in Argentine. Med predavatelji so Dante Spinotti, Sonja Prosenc, Anja Medved, Nicos Panayotopoulos, Stefano Tealdi in Ines Vasiljević, predavanja bodo potekala v angleščini. Izbrani kandidati bodo imeli priložnost delati z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki, ki jih bodo pripravili na delo v mednarodnih koprodukcijah, so med drugim poudarili.