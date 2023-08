V Gorici našteli 12,5 milijona evrov škode

Neurje s točo je v ponedeljek, 24. julija, hudo prizadelo tudi goriško občino. Drevesa in veje so padala na vozila in stavbe, ogromna zrna toče pa so poškodovala marsikatero vetrobransko steklo, avtomobil in nepremičnino.

Če seštejemo tako škodo, ki so jo prijavili zasebniki kot podjetniki in javne ustanove, se je je v goriški občini nabralo za več kot 12,5 milijona evrov.

Škodo ima 748 zasebnikov

»Na srečo Gorica ni doživela takšne katastrofe kot nekatere druge občine v Furlaniji - Julijski krajini, a je tudi naše mesto utrpelo veliko negativnih posledic, zato so imeli občinski uradi veliko dela, da so popisali vso nastalo škodo tako za zasebnike kot za podjetja,« je včeraj pojasnil goriški župan Rodolfo Ziberna, ki se je osebno zavzel, da so vso nastalo škodo popisali v čim krajšem času. Kot smo že poročali v torkovem Primorskem dnevniku, je škodo v goriški občini prijavilo 815 oseb. Med temi je 748 zasebnikov, ki so prijavili tako škodo na nepremičninah kot na avtomobilih. Občani so škodo na nepremičninah ocenili na več kot 4,3 milijona evrov, na avtomobilih pa na več kot milijon evrov.

V goriški občini je bilo prizadetih tudi 54 podjetij, ki so skupno utrpela za več kot pet milijonov evrov škode. Podjetniki so prijavili še dobrih 355 tisoč evrov škode na vozilih. Kar nekaj družb, ki je utrpelo veliko gmotno škodo zaradi toče, se nahaja v štandreški industrijski coni.

»Na deželo smo poslali vse zbrane podatke, nadejamo si, da bo prišlo do povrnitve škode tudi za tiste, ki niso zavarovali svojega premoženja,« je še dejal goriški župan in se zahvalil gasilcem, civilni zaščiti in občinskim uradom, ki se ukvarjajo z zelenimi površinami in vzdrževanjem cest.

Občine so imele nalogo, da do ponedeljka deželi oziroma civilni zaščiti posredujejo podatke o nastali škodi na lastnem območju. Dežela bo prijave preučila in na podlagi njih zaprosila za pomoč državo.

»Na žalost gre za dogodke, ki pustijo svojo sled in o katerih se moramo pogovarjati na več nivojih, s tem da pustimo za sabo polemike in razlike. Zdaj je čas, da sedemo za skupno mizo in razmislimo, kaj lahko naredimo, da zmanjšamo možnost škode, ki jo povzročajo takšni vremenski pojavi,« je prepričan župan Ziberna.