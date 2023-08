V Gorici nova izposojevalnica električnih koles

Vse več turistov si želi odkrivanja Goriške z električnim kolesom. Mnogi se z njim sami pripeljejo v naše kraje, vendar številni pridejo na Goriško z drugimi prevoznimi sredstvi in zato iščejo kolo v najem. Po novem ga bodo našli tudi v Gorici, kjer bodo električna kolesa na voljo turistom po zaslugi turistične agencije Fagotour, ki jo vodi Federico Andreoli.

Veliko zanimanja

Predsednica krajevne sekcije zveze Federalberghi Chiara Canzoneri pojasnjuje, da se v zadnjih letih kolesarski turizem razvija tudi v nekdanji goriški pokrajini. Številni turisti pridejo na Goriško s kolesom, mnogi bi ga radi najeli, ko ugotovijo, da bi lahko na dveh kolesih še pobliže spoznali lepote naših krajev. Vedno več je takih, ki so med svojimi potovanji preizkusili električno kolo, po katerem bi tako posegli tudi med obiskom krajev po Goriškem. »V Raštelu oddajam v najem samo tri sobe, pri čemer me gostje skoraj vsakodnevno sprašujejo, kje bi lahko najeli kolo. Ko sem v Whatsapp skupini, v kateri smo zbrani člani zveze Federalberghi, zapisali, da bodo oddajali v najem električna kolesa tudi v Gorici, so me ostali hotelirji takoj zasuli z vprašanji. Vsi so hoteli kontakt za najem električnih koles,« pravi Chiara Canzoneri.

Kako bo potekal najem koles, je včeraj Andreoli pojasnil pred trgovino K2 sport v Raštelu, kjer bo mogoče prevzemati električna kolesa. »Naša turistična agencija organizira za manjše skupine vodene obiske naših krajev, ki so res izredno zanimivi, saj imamo na zelo majhni razdalje morje, griče, gore, zgodovino in kulturo. Opazil sem, da številni turisti sprašujejo po najemu električnih koles, s katerim se lahko iz Gorice brez težav odpraviš v Brda, na Kalvarijo, na Kras. Tako sem se odločil, da nabavim osem električnih koles. Zamisel sem predstavil Benediktu Kosicu, ki je takoj pristavil na sodelovanje, tako da bodo lahko turisti prevzemali električna kolesa v njegovi trgovini,« je povedal Andreoli. Kosic je pristavil, da je zelo zadovoljen z novostjo in sploh nad sodelovanjem, ki je potrebno, da se vsi skupaj prispeva k razvoju Gorice. Andreoli razlaga, da bo treba za najem koles poklicati na telefonsko številko 335-7460106 oz. pisati na naslov elektronske pošte fagotour@gmail.com. Na dan bo treba odšteti 50 evrov, za pol dneva pa 30. Možen bo tudi večdnevni najem. Andreoli je pojasnil, da v Gorici ni drugih tovrstnih izposojevalnic koles, tudi drugod po pokrajini so sicer zelo redke. Električna kolesa že nekaj časa izposojajo v Krminu, na voljo so tudi v Tržiču in v Gradežu.

Tudi župan je pristaš e-koles

Da ima kolesarski turizem velik potencial, je prepričan tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki ima tudi sam že nekaj let električno kolo.

»Če nisi treniran, imaš z običajnim kolesom težave pri vsakem vzponu. Osebno bi na primer ne zmogel premagati klanca, ki vodi do goriškega gradu; z električnim kolesom pa grem brez težav, včasih se zapeljem tudi do Gradišča ali Krmina. Električno kolo ti res omogoči, da greš v kraje, ki bi jih drugače ne dosegel,« je na včerajšnjem srečanju v Raštelu poudaril župan, medtem ko je občinski odbornik Luca Cagliari pristavil, da je v zadnjih časih Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje zgradilo več odsekov kolesarskih stez v severnem delu mesta, kjer je kolesarjem na voljo tudi nova brv čez Sočo, ki s sosednjimi kolesarskimi potmi prispeva k čezmejnemu odkrivanju goriškega prostora.