Italija napoveduje drugačne kontrole na meji s Slovenijo

Italija konec decembra zelo verjetno ne bo podaljšala zamrznitve schengna, a bo zdajšnjo obliko nadzora na meji s Slovenijo nadomestila z alternativnimi oblikami kontrol, prihodnje srečanje koordinacijskega odbora ministrov Italije in Slovenije pa bodo priredili v Gorici, ko bodo sočasno v Novi Gorici organizirali gospodarsko-podjetniški forum z akterji iz obeh držav. Omenjeni sta verjetno najbolj oprijemljivi novici, ki ju je prineslo včerajšnje bilateralno srečanje, na katerem sta se slovenski minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer in italijanski zunanji minister Antonio Tajani pogovarjala še o marsičem, tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji, saj je prvi mož slovenske diplomacije italijanskemu kolegu med drugim iznesel vsebine ponedeljkovega pripravljalnega srečanja s predstavniki manjšine.

Kot je nakazal Kajzer, se je treba vprašanj lotiti pragmatično. »Prijatelji govorimo odkrito in konstruktivno z željo, da najdemo skupno rešitev,« je dejal Kajzer v prostorih restavracije Primula v Solkanu, kjer je potekalo bilateralno srečanje med ministroma.