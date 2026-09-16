Na Tržaškem bodo po suši in vročini zgodaj obirali oljke

Kljub letošnji suši letina oljk dobro obeta. Oljkarji so glede napovedi količine in kakovosti olja sicer še previdni, saj čakajo, da v torklji vidijo končni izdelek. Obiranje bo po napovedih dokaj zgodnje, v torklji Kmetijske zadruge v industrijski coni pri Domju prve stranke pričakujejo že konec septembra.

Devan Sancin, ki ima klet in torkljo na Montu v dolinski občini, oljke goji na sedmih hektarjih površine. Ekstra deviško oljčno olje pa izvaža tudi v tujino, vse do Avstrije, Nemčije in severne Evrope. Škodljivci, kot je oljčna muha, v njegovih oljčnikih niso nagajali in povzročali škode. Več preglavic mu je povzročala »res močna« suša. Kot je povedal, se pozna razlika med oljčniki, kjer je rastline namakal, ter nasadi, kjer namakalnega sistema ni. »Oljke so nekoliko manjše in bolj suhe, izplen olja bo predvidoma manjši. Kakovost pa bo najbrž dobra.«

Podobno kot v Bregu je tudi na Krasu, kjer oljke goji Miloš Čotar. Pri Medjevasi ima okoli tristo dreves, sadeže pa v glavnem stiska v torklji družine Parovel v Boljuncu. Kot je povedal, so si oljke, odkar so se temperature spustile, zemljo pa je zalil dež, nekoliko opomogle. »Bolj kot suša je bila problem toplota,« je povedal oljkar, ki trpečim drevesom pomaga tudi s t. i. biostimulatorji. Te snovi rastlini pomagajo, da se lažje sooča s fiziološkimi motnjami.

Na stiskanje oljk pa se že pripravljajo v dolinski Kmetijski zadrugi, kjer svoje oljke stiskajo tudi stranke iz Slovenije in Hrvaške. Kot je pojasnil predsednik zadruge Gianni Zeriul, je ta teden mogoče rezervirati termin v torklji. »Nekateri se obiranja lotijo zgodaj iz logističnih razlogov. Zgodnji bodo tudi tisti, ki niso pridelali optimalnih sadežev, zaradi česar jih bodo morali hitro stisniti,« je pojasnil.