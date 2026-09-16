Izobraževali bodo izvedence za prihodnost

Hitre spremembe narekujejo danes ritem sveta, ki se mu moramo prilagajati in poiskati čim bolj učinkovite načine, da jih dohajamo. Spremenil se je na primer način, kako proizvajamo, uporabljamo in ravnamo z izdelki in s surovinami. Model gospodarstva, ki je predvideval, da proizvedeni izdelek uporabimo in zavržemo, vse težje odgovarja okoljskim in gospodarskim izzivom današnjega časa. Zato se vse bolj uveljavlja krožno gospodarstvo, ki temelji na ponovni uporabi, popravilu ter recikliranju obstoječih materialov in izdelkov.

»Zeleni prehod spreminja tudi način delovanja podjetij, kar povzroča vse večje povpraševanje po novih specifičnih kompetencah okoljske trajnosti, krožnega gospodarstva in bioekonomije. Teh pa danes na trgu dela še ni. Na zavodu LifeTech ITS Academy smo si zato zamislili študijski program za lik strokovnjaka za krožno gospodarstvo,« je na včerajšnjem srečanju na sedežu zavoda v Ulici Caboto dejala njegova direktorica Laura Cerni.

Visokošolski tehnološki zavod LifeTech ITS Academy, ki ponuja nadaljnje izobraževanje po maturi, je zagnal dvoletni podiplomski program Circular Economy Specialist, ki združuje institucije, raziskovalne ustanove in podjetja, z željo, da bi zadovoljil naraščajoče povpraševanje podjetij po ključnih tehničnih kompetencah za zeleni prehod in poznavanju zakonskih okvirov.

Interesenti se na dvoletni izobraževalni program lahko prijavijo do 5. oktobra. 7. oktobra je predviden vstopni izpit, ki bo število študentov omejil na 25, predavanja pa se bodo začela konec oktobra. Program zaobjema 2000 študijskih ur, od tega 1250 ur teorije, laboratorijskih vaj na šoli Deledda-Fabiani in tržaški univerzi, ostalih 750 pa je delovne prakse v podjetjih in v tujini v sklopu programa Erasmus+.