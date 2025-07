V Gorici ulice polne, trgovine še ne

V prvi polovici letošnjega leta, ko je Gorica skupaj z Novo Gorico Evropska prestolnica kulture, goriški trgovski sektor ni zabeležil znatne rasti. V času, ko se trgovske dejavnosti na mednarodni ravni spopadajo z velikimi težavami, pa je že dejstvo, da se posli niso poslabšali, dokaj pozitiven podatek. »Nazadovanja ni, trend je dober,« je prepričan Gianluca Madriz, deželni in goriški predsednik zveze Confcommercio, s katerim smo se ob včerajšnjem začetku sezonskih razprodaj pogovorili o splošnem razvoju goriškega trgovskega sektorja in o učinkih, ki jih je prinesel projekt GO! 2025.

Ponudba onkraj dogodkov

»Na splošno gledano beležimo zelo dobre rezultate v vseh gospodarskih sektorjih. V prvih treh mesecih po odprtju EPK smo dosegli 20-odstoten porast v gostinstvu, prisotnost turistov v mestu pa ima pozitiven vpliv na ostale panoge. Seveda bo ta bolj jasen nekje ob koncu poletja, ko bomo lahko z dodatnimi podatki v rokah bolje ocenili stanje,« je dejal Madriz in spomnil, da je cilj njihove zveze izgradnja širše in povezane ponudbe po celotnem goriškem ozemlju ter odprtje in ovrednotenje več vabljivih točk, ki bi turiste dlje časa zadržale v mestu in okolici. »Pomembno je, da obiskovalcu ponudimo več kot samo dogodek, drugače turist ne bo našel razloga za daljše bivanje v Gorici,« meni predsednik zveze Confcommercio. Eden izmed projektov, ki ima ravno ta cilj, je projekt Borghi, s katerim oživljajo Raštel, in torej nekdanjo goriško trgovsko dušo, je opozoril naš sogovornik.

»Projekti, ki jih tu razvijamo, so uspešni. S temi obnavljamo gospodarsko tkivo tega območja in večamo njegovo vabljivost,« je dejala direktorica goriške zveze Confcommercio Monica Paoletich. Prvo pravilo vsakega trgovca je, da je treba najprej prešteti, koliko ljudi zahaja na določeno območje, pravi sogovornica. »Jasno, če se vsakih sto sprehajalcev tudi en sam odloči, da vstopi v trgovino, pomislimo, kako se spremeni slika, če se po isti ulici sprehaja po tisoč in več ljudi ...« je za naš dnevnik dejala Paoletich.