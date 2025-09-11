V Gorici v polnem teku violinsko tekmovanje Lipizer

Gorica je v teh dneh ubrala strune 44. Mednarodnega violinskega tekmovanja Rodolfo Lipizer, ki se bo nadaljeval do nedelje. Konec tedna je mednarodna žirija izbrala 13 finalistov, ki prihajajo iz Kitajske, Avstrije, Japonske, Južne Koreje, Velike Britanije, Ukrajine, Kanade, Srbije, Moldavije, Italije in Danske. Nastope ocenjujejo skladatelj Fabio De Sanctis De Benedictis in violinisti Joshua Epstein, Marco Fornaciari, Madlen Stokic-Vasiljevic ter uveljavljena slovenska koncertantka Lana Trotovšek.

V torek in v sredo je program tekmovanja za polfinale obsegal klasične, romantične in sodobne komorne skladbe za violino in klavir. Na facebook strani kulturnega društva so objavljeni videoposnetki nastopov polfinalistov. Kdor pa bi raje nadaljeval s poslušanjem kandidatov v živo, je vabljen v dvorano Kulturnega centra Lojze Bratuž, kjer bo jutri in v soboto ob 19.30 na sporedu finale.