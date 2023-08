V Gorici več turistov, ponudba pa še peša

Ali veliki šmaren še vedno predstavlja višek poletnih dopustov v Italiji? Po podatkih družbe Promoturismo FVG bo to kar držalo.

Podaljšan konec tedna je tudi v Gorico privabil številne turiste. Tako vsaj vejo povedati na infotočki Promoturismo FVG ob Verdijevem gledališču, kjer imajo v zadnjih dneh polne roke dela. Na infotočki sprejemajo turiste, ki jim ponudijo zemljevid mesta in razlago o tem, katerih znamenitosti ne smejo zamuditi v okolici. V teh dneh so med drugim razprodali vse razpoložljive vodene oglede za ogled mesta, so nam razložili.

Pred zaprtim gradom

Ko smo se včeraj sprehodili po mestnem središču, da bi tudi sami preverili turistični utrip v njem, smo tu pa tam opazili nekaj turistov in obiskovalce z nahrbtniki, vendar daleč od tega, da bi lahko govorili o gneči. Goriški grad, ki je osrednja turistična znamenitost v mestu, je bil včeraj zaprt, medtem ko bo danes izjemoma odprt, saj si ga običajno ob ponedeljkih in torkih ni mogoče ogledati. Nekaj turistov s tem ni bilo seznanjenih in so zato ostali pred zaprtim gradom ter se spet napotili v mesto.

V mestu je bilo sicer opaziti, da so si tudi nekateri trgovci in gostinci privoščili krajši oddih v podaljšanem koncu tedna. Da veliki šmaren letos praznujemo na torek, je prav gotovo razveselilo trgovce, ki imajo trgovine zaprte ob ponedeljkih, saj so tako imeli podaljšan konec tedna. Za to se je odločilo tudi nekaj gostinskih lokalov, ki so si letni dopust privoščili prav v tem tednu. Nekateri le za nekaj dni, drugi pa za ves teden.

Tudi iz Belgije in z Nizozemske

Celotno sezono sicer v goriški turistični infotočki opisujejo kot pozitivno, a so v zadnjih dneh našteli še več turistov kot v prejšnjih mesecih. Obiskovalci prihajajo iz različnih krajev. Polovica jih je iz Italije, predvsem iz severnega dela države, na primer iz Emilije Romanje, Lombardije in Veneta, so nam našteli. Letos so se v Gorici ustavili tudi turisti iz Ligurije in Lacija. Veliko tujih gostov, ki si želijo ogledati mesto, prihaja tradicionalno iz Avstrije in Nemčije, letos so veliko obiskovalcev našteli tudi iz Belgije in z Nizozemske.