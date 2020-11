V Gorici zaživela solidarnostna trgovina za otroke

V Ulici Faiti v Gorici so danes slovesno odprli novo solidarnostno trgovino, ki je namenjena otrokom do 12. leta. Družine v stiski, ki jim bodo v Karitasovi svetovalnici izročili posebno kartico, bodo tu imele na razpolago oblačila, obutev, otroško opremo, igrače in šolske potrebščine. Ob nadškofijski Karitas imajo zaslugo za odprtje nove trgovine Rdeči križ, zadruga Ginestra in ustanova Centro di aiuto alla vita. Upravljali jo bodo prostovoljci.

Na odprtju so spregovorili predstavniki vseh omenjenih ustanov, pa tudi nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli in goriška občinska odbornica Silvana Romano, ki je povedala, da se je v času koronakrize število prosilcev pomoči potrojilo, zato je nova trgovina več kot dobrodošla. Prostovoljcem je uspešno delo zaželela tudi Majda Smrekar, »duša« novogoriškega Humanitarnega društva Kid, ki so ga goriški prostovoljci spoznali v okviru projekta EZTS GO Salute - Zdravstvo in kjer so našli navdih za otroško trgovino. »Veseli me, da smo začeli sodelovati in da si bomo v primeru potrebe lahko pomagali,« je dejala Smrekarjeva.

Zatem so predali namenu tudi prenovljen dom svetega Frančiška, nekdanji sedež Karitas ob Kapucinski cerkvi, ki ga bodo uporabljali na različne načine in na podlagi potreb, ter uradno zagnali delovanje sklada Scrosoppi, ki ga nadškofija namenja osebam v stiski.