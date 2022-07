V Gorico prihajata Oskarjeva nagrajenca

Letošnja 41. mednarodna nagrada za najboljši scenarij Sergio Amidei bo od 14. do 20. julija ponujala bogat program filmskih predvajanj, srečanj z avtorji, predstavitev knjig in delavnic, ki bodo v goriško mestno središče privabili marsikatero znano filmsko ime. Program letošnje nagrade Amidei so včeraj predstavili v Mediateki Uga Casiraghija na Travniku.

Protagonista letošnjega festivala bosta režiserja in Oskarjeva nagrajenec Michel Hazanavicius in Asghar Farhādi. Francoski filmski mojster Michel Hazanavicius je letošnji prejemnik nagrade za avtorsko delo, v Gorico pa bo prišel že 14. julija, ko bo ob prejemu nagrade tudi prehodil svojo kariero v pogovoru z Royem Menarinijem in Paolom Mereghettijem. V torek, 19. julija, bo v mesto prišel iranski filmski režiser, igralec, scenarist, pisatelj in dvakratni Oskarjev zmagovalec Asghar Farhādi, ki bo prejel posebno nagrado festivala Amidei. Nagrado za filmsko kulturo bo letos prejelo združenje Anac (Associazione Nazionale Autori Cinematografici), ki letos praznuje 70. obletnico ustanovitve.

Za nagrado za najboljši scenarij se bo letos potegovalo devet filmov: Ariaferma (scenarij so podpisali Leonardo Di Costanzo, Valia Santella in Bruno Oliviero), Scompartimento N.6 (Andris Feldmanis, Livia Ulman in Juho Kuosmanen), Illusioni perdute (Jacques Fieschi in Xavier Giannoli), Il ritratto del Duca (Richard Bean in Clive Coleman), Qui rido io (Mario Martone in Ippolita di Majo), Il capo perfetto (Fernando León de Aranoa), Piccolo corpo (Laura Samani, Marco Borromei in Elisa Dondi), I fratelli De Filippo (Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi in Angelo Pasqualini) in Marx può aspettare (Marco Bellocchio). Žirijo, ki bo izbrala prejemnika 41. nagrade Amidei, sestavljajo scenaristi in režiserji Marco Risi, Francesco Munzi in Francesco Bruni, scenarist Massimo Gaudioso, scenaristka Doriana leondeff, igralka in letošnja prejemnica nagrade David di Donatello za življenjsko delo Giovanna Ralli ter producentka Silvia D’Amico. Celovečerce bodo kot lani predvajali na Travniku, v Kinemaxovih kinodvoranah in v prostorih Mediateke pa bodo potekali najrazličnejši dogodki, ki so letos vključeni v 15 sekcij filmskega festivala.