V goriškem Kinemaxu Elementi v slovenščini

Otroci in odrasli bodo od danes v Kinemaxu ponovno imeli priložnost, da si ogledajo film v slovenskem jeziku. Ob 17.45 bo namreč na velikem platnu zaživela animirana pustolovščina Elementi, nova Disneyjeva in Pixarjeva mojstrovina, sinhronizirana v slovenščino. Film pripoveduje o mestu, kjer skupaj živijo elementi ognja, vode, zemlje in zraka. V njem bosta ognjevito mlado dekle Žarna in pogumni vodni fant Val odkrila nekaj elementarnega: koliko imata pravzaprav skupnega, ne glede na to, da sta ogenj in voda.

Z novim ameriškim računalniško animiranim filmom torej družba Transmedia nadaljuje z izvajanjem projekta, ki ga je zagnala leta 2020 z Mestno občino Nova Gorica in v okviru katerega v goriškem multikinu občasno vrtijo tudi filmske uspešnice v izvirnih jezikih s slovenskimi podnapisi in animirane celovečerce, sinhronizirane v slovenski jezik.