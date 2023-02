V goriškem parku Basaglia naj bi gostili tudi čezmejno svetovalnico

Goriški park Basaglia naj bi v prihodnosti gostil tudi čezmejno svetovalnico. Na tem projektu že več mesecev delajo Fundacija Goriške hranilnice, Občina Gorica, kvestura, društvo SOS Rosa in druge ustanove, katerih predstavniki ugotavljajo, da bi bilo treba goriško socialno mrežo nadgraditi z varno točko, prostorom, kjer bi vsakdo – npr. ženske, ki so žrtve nasilja, in mladoletniki – lahko nekoliko bolj sproščeno spregovorili o svojih težavah in kjer bi lahko potekala tudi zaslišanja otrok in drugih ranljivih skupin, ki so vpletene v sodne postopke. Da so pred časom na Deželo FJK s tem v zvezi naslovili pismo, je razkril predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin med včerajšnjim srečanjem v dvorani Dore Bassi, kjer so predstavili niz dogodkov ob letošnjem 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk.

Lani 190 prošenj za pomoč

Idealen kraj za odprtje čezmejne svetovalnice bi bil po Bergaminovih besedah park Basaglia. O tem se dogovarjajo z Deželo FJK, je pojasnil in izrazil prepričanje, da jim bo naposled uspelo. »Za ljudi v stiski je včasih težko potrkati na vrata karabinjerskega poveljstva ali kvesture. Pri reševanju težav pa je ključno, da pride do takojšnjega in čim bolj popolnega odgovora. Zato bi bilo odprtje svetovalnice, v kateri bi sodelovale razne službe, pomembna spodbuda za izstop iz tišine,« je povedala Francesca Vuaran, predsednica društva SOS Rosa, katerega članice so samo v lanskem letu pomagale 190 ženskam, ki so bile žrtve nasilja. Njihova srednja starost je bila 45 let, italijanskih državljank je bilo več kot tujk. »Nasilje v družini je prisotno v vseh družbenih slojih in ni povezano s stopnjo izobrazbe. Glavni problem je vzgoja, na tem je treba delati,« je poudarila predsednica društva SOS Rosa, ki je s pomočjo pokrovitelja – Fundacije Goriške hranilnice – ter partnerjev, med katerimi sta Občina Gorica in Univerza v Vidmu, ravno vzgoji za enakost spolov posvetila del programa ob 8. marcu.