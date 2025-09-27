V Goriških Brdih zadovoljni z letošnjo trgatvijo

V teh dneh se zaključuje letošnja trgatev v Goriških Brdih. Člani Kleti Brda so pridelali več grozdja kot lani in so zlasti zaradi visoke kvalitete z njim izjemno zadovoljni. Trgatev je zaznamovalo zgodnje dozorevanje ter zmanjšanje razlik med sortami v času dozorevanja.

Letošnja vinogradniška sezona je bila sicer precej nepredvidljiva zaradi vremenskega dogajanja, je na včerajšnji novinarski konferenci v vasi Krasno v Goriških Brdih dejal direktor Kleti Brda Silvan Peršolja.

»Pričakovanja so bila po lanski slabši trgatvi velika, vendar razumna. Dokler letina ni pobrana, ne veš, kaj bi te lahko doletelo. Vendar so vinogradniki s to količino zadovoljni, tudi s kvaliteto smo zelo zadovoljni, kajti vreme je dopuščalo, da smo pobrali vse kvalitetno grozdje iz vinograda,« je povedal Peršolja.

Zadovoljni bodo tudi s cenami za oddano grozdje. Ostale so sicer na isti ravni kot lani, ko so jih zaradi slabih vremenskih napovedi in manjših količin grozdja dvignili kar za 20 odstotkov. Povprečna odkupna cena je tako 90 centov za kilogram, za vrhunski program in posebne izbore pa bodo prejeli po 1,20 evra za kilogram grozdja. Cena za kilogram grozdja iz posebej izbranih leg, ki poleg splošnih parametrov kažejo tudi posebne značilnosti vinogradov, pa bo dosegla tudi do 2,50 evra.

V Goriških Brdih pridelujejo predvsem bele sorte grozdja, teh je kar 75 odstotkov vseh, med njimi pa prevladuje rebula.