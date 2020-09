V goriških hotelih nekaj obiska, zaskrbljenost pa ostaja

Odkar je v Italiji nastopil »lockdown«, pred šestimi meseci, hotel Entourage na goriškem Trgu sv. Antona še ni odprl. »Kapo dol kolegom, ki so hotele spet odprli po zaprtju. Mi tega nismo storili. Smo v stanju pripravljenosti in čakamo na spodbudnejše razmere,« pravi Alessandro Lovato, izršni direktor Grand Hotela Entourage, hotela s štirimi zvezdicami, v katerem imajo tudi vinoteko, ki so jo po obdobju karantene sicer spet odprli.

Za razliko od hotela na Trgu sv. Antona je Best Western na Korzu Italia po karanteni spet odprl svoja vrata gostom. »Meseca junija smo zasedli približno 20 odstotkov sob, julija in avgusta pa od 40 do 50 odstotkov. Na začetku je bilo še veliko omejitev v premikanju, zato so vsi gostje bili Italijani, kasneje, ko so se razmere izboljšale, pa so nas spet začeli obiskovati tudi tujci. Seveda Američanov in Azijcev ni, v Gorico sedaj pridejo predvsem Avstrijci in Nemci. Nekaj je tudi gostov iz vzhodne Evrope. Trenutno je dvotretjinski delež gostov iz Italije, ostali pa so tujci,« razlaga izvršni direktor podjetja HN Hospitality, Luca Boccato. Oba sogovornika skrbijo naslednji meseci, opozarjata pa na dejstvo, da Gorica in njena okolica nimata še ustrezne turistične promocije, s katero bi lahko izkoristili bogastvo, ki ga je nedvomno veliko.