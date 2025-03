V gostinskem lokalu na Goriškem zasegli skoraj 100 kg rib in druge hrane

Obalna straža iz Tržiča je v gostinskem lokalu na Goriškem odkrila hude nepravilnosti pri uporabi in shranjevanju prehrambenih izdelkov.

Med kontrolo, ki so jo opravili skupno z osebjem zdravstvenega podjetja ASUGI, so ugotovili pomanjkljivosti pri sledljivosti in na področju higiene. Zasegli so okrog 40 kilogramov ribjih izdelkov vključno s kozicami, kalamari in lososom, ki so bili brez oznak o sledljivosti. Zaradi neustreznega shranjevanja in uporabe pa so zasegli še pokrovače, razne suhomesnate izdelke in različno meso za skupnih 50 kilogramov. Lastniku gostinskega lokala so izrekli dve globi za skupnih 3500 evrov.

Zdravstveno osebje je med drugim odredilo vrsto zdravstveno-higienskih predpisov, ki jih bo moral lastnik izpolniti do konca meseca, v obratnem primeru tvega nove globe oz. restriktivne ukrepe.