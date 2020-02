V gozdu Panovec spomenik ukrajinskim vojakom

Čez kake tri tedne se v gozdu Panovec pri Rožni dolini napoveduje velika slovesnost. Prav te dni namreč osebje spomeniškega varstva zaključuje obnavljanje spomenika iz časa prve svetovne vojne, ki je mnoga leta sameval v zavetju gozda. Na prisotnost spomenika, ki so ga deloma prekrili manjši zemeljski usadi in tudi odpadlo listje in vejevje, so opozorili člani Društva soška fronta iz Šempetra, ki so tudi poskrbeli za prvo očiščenje lepega kamnitega obeležja.

Na plošči na čelni strani spomenika je bilo vklesano, da je obeležje bilo posvečeno 20. Strelskemu polku avstro-ogrske vojske, ki je svoje naborno mesto imel v mestu Stanislau v takratni Galiciji. Danes se mesto imenuje Ivano Frankovsk (po ukrajinsko Frankivsk) in se nahaja v zahodni Ukrajini južno od mesta Lvov (Lviv po ukrajinsko). Šlo je torej za polk, ki so ga sestavljali vojaki, ukrajinske, rusinske in poljske narodnosti. V gozdu Panovec je polk najbrž imel tudi svoje poveljniško mesto. Na hrbtni strani spomenika je tudi vklesano sporočilo, da je spomenik zgradila tehnična stotnija 20. strelskega polka. Ta napis še obstaja, medtem ko je izginila prednja plošča, na kateri je bila natisnjena tudi letnica 1917. Iz stare fotografije je tudi razvidno, da so spomenik krasile italijanske topovske granate, ki očitno niso eksplodirale in so jih po izpraznitvi uporabili za lepšanje obeležja. Namestili so dve granati kal. 150 mm, eno 210 mm in dve 280 mm.

Datum odkritja obnovljenega objekta še ni točno določen.