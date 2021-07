V Gradišču oropali sladoledarno

Isti dan v tednu, podobne okoliščine. V sladoledarni Fiore di latte v Gradišču so v petek zvečer doživeli rop, kakršnega so pred tednom dni že v sladoledarni Frel v Ronkah. Po skopih informacijah, ki so na voljo, naj bi do ropa prišlo okoli urnika zaprtja sladoledarne, ko so prodajalke pospravljale opremo in čistile lokal. Nihče naj ne bi bil poškodovan. Ropar naj bi bil sam, ni pa znano, koliko denarja mu je uspelo odnesti. Preiskava je v teku. Sladoledarna bo danes zaprta, ponovno jo bodo odprli jutri.