V Gradišču poškodovan 74-letni skuterist

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes posredovali v Gradišču, kjer je v Ulici Bidischini 74-letni moški izgubil nadzor nad svojim skuterjem in padel. Mimoidoči so poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Operaterji so na kraj poslali reševalno vozilo in Gradišča in reševalni helikopter. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujejšo pomoč, nato so ga s helikopterjem prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.