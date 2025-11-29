Bor gladko izgubil, Kontovel zlahka zmagal

KOŠARKA
C-LIGA
Vallenoncello – Bor Radenska 102:63 (24:16, 55:31, 85:49)
Bor Radenska: Lo Duca 14 (2:4, 6:10, -), Savoia 2 (-, 1:1, -), Brancati 8 (2:2, 3:7, 0:2), Fort 8 (0:2, 4:6, 0:3), Comar 5 (-, 1:2, 1:3), Giustolisi 4 (-, 2:3, 0:1), Zettin 6 (-, 3:5, 0:4), Gallocchio 2 (2:2, -, 0:1), Maurel nv, Finatti 14 (-, 4:8, 2:3). Trener: Krčalić.
DEŽELNA DIVIZIJA 1
Kontovel – Bisiaca 87:50 (26:17, 44:34, 68:44)
Kontovel: Terčon 12 (4:4, 4:7, 0:1), Bellettini 12 (4:4, 4:6, -), Mattiassich 9 (-, 3:7, 1:2), De Petris 6 (-, 3:5, -), G. Regent 9 (3:6, 3:6, -), Glavina 2 (2:2, -, -), Škerl 12 (1:2, 4:7, 1:3), S. Regent (3:4, 1:4, -), Vecchiet 3 (-, 0:4, 1:2), Daneu 17 (2:3, 3:6, 3:5). Trener: Peric.
