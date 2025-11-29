Soča premagala vodilnega, SloVolley ZKB nepremagan po prvem delu

ODBOJKA
MOŠKA C-LIGA
Mariano – SloVolley ZKB 0:3 (20:25, 16:25, 9:25)
SloVolley ZKB: Castellani 0, Terpin 19, Komjanc 8, Sutter 2, Micali 2, Bulfon 20, Margarito (L), Dessanti (L), Bensa 0, Jerič 2, Vremec, Vattovaz, Segre. Trener: A. Peterlin.
ŽENSKA D-LIGA
Soča Lokanda Devetak ZKB – Volley Club 3:1 (23:25, 25:19, 25:21, 25:15)
Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 18, Piva 4, Komic 19, Menis 8, Paulin 5, Cotič 7, D'Amelio (L1), A. Berzacola 9, L. Berzacola 2, Buna (L2), Gruden, Coco, Tosolini, Tognolli. Trener: Orel
Zalet - Chions 0:3 (15:25; 21:25; 24:26)
Zalet: Olivotti 3, Lakovič 9, Luxa 3, Mbengue 5, Rapotec 14, Regent 0, Gargiuolo (L1); Gulich, Karadzic, Oberdan, L. in M. Santon, Movio (L2). Trener: Bosich
MOŠKA D-LIGA
Intrepida Mariano – SloVolley Studio Vegliach 3:0 (25:16, 25:22, 25:19)
SloVolley Studio Vegliach: Vremec 8, Soranzio 2, Segre 4, Boezio 8, Durastante 5, Kalc 3, Vattovaz (L1), G. Manià 0, Svetina 2, Mattana 0, Petric (L2), P. Manià. Trener: L. Manià