Ester Ivakič prejemnica prestižne nagrade na filmskem festivalu v Turinu

Filmu Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, so podelili posebno nagrado žirije

Turin |
29. nov. 2025 | 19:59
    Ester Ivakič prejemnica prestižne nagrade na filmskem festivalu v Turinu
    Režiserka z igralsko zasedbo v Turinu
Film mlade režiserke in soscenaristke Ester Ivakič Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, je prejemnik še enega pomembnega mednarodnega priznanja. Na filmskem festivalu v Turinu je prejel posebno nagrado žirije v kategoriji celovečernih filmov.

Za mlado filmsko avtorico, rojeno leta 1992 v Celju, je to celovečerni prvenec. Nagrajen je bil že na Ljubljanskem filmskem festivalu in na filmskem festivalu Cottbus v Nemčiji.

Film si bo januarja mogoče ogledati na 37. filmskem festivalu v Trstu.

