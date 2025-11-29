Ester Ivakič prejemnica prestižne nagrade na filmskem festivalu v Turinu

Film mlade režiserke in soscenaristke Ester Ivakič Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, je prejemnik še enega pomembnega mednarodnega priznanja. Na filmskem festivalu v Turinu je prejel posebno nagrado žirije v kategoriji celovečernih filmov.

Za mlado filmsko avtorico, rojeno leta 1992 v Celju, je to celovečerni prvenec. Nagrajen je bil že na Ljubljanskem filmskem festivalu in na filmskem festivalu Cottbus v Nemčiji.