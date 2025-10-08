V hiši sta uredila plantažo konoplje

Policisti so prejšnji petek opravili hišno preiskavo v Občini Šempeter – Vrtojba. Našli so in zasegli več različnih snovi, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedane droge.

Med zaseženim je bilo 14 sadik konoplje, pet manjših steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo in PVC-vrečka z belim prahom. Našli so tudi prostor, ki je bil prirejen za gojenje konoplje.

Na podstrešju so odkrili še prostor, ki so ga pripravljali za gojenje prepovedanih drog, opremljen s prezračevalnim sistemom, lučmi in ventilatorjem. Pri osebni in hišni preiskavi osumljencev - stara sta 31 in 53 let - so policisti zasegli večjo količino zelenih posušenih rastlinskih delcev ter različne snovi (belo prašnato, črno smolnato in belo pastasto snov). Poleg tega so zasegli tudi elektronske naprave, gotovino in večjo količino PVC-vrečk.

Obveščeno je bilo tožilstvo, po opravljeni analizi zaseženih snovi bodo novogoriški policisti zoper navedena osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Pri 31-letniku so policisti zasegli tudi naboj, ki so ga poslali v nadaljnjo analizo. Če bo ta potrdila, da gre za posest streliva v nasprotju z Zakonom o orožju, bo zoper moškega uveden prekrškovni postopek.