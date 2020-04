V hudi nesreči trčila ultralahko letalo in padalec

Med Budanjami in Dolgo Poljano v bližini Ajdovščine se je malo pred 11. uro zgodila huda letalska nesreča. V zraku sta trčila ultralahko dvosedežno letalo in jadralni padalec. Pilot in potnik v letalu sta huje poškodovana, medtem ko je jadralni padalec v nesreči umrl. Kot so za Primorski dnevnik povedali na ajdovski civilni zaščiti, ki je prihitela na kraj nesreče, je letalo letelo proti soncu in je zato pilot v zraku spregledal jadralnega padalca.

Pilot je po trku takoj aktiviral reševalno padalo v ultralahkem letalu, s tem je rešil življenje sebi in sopotniku. Oba sta bila v letalu domačega Aero kluba Josip Križaj iz Ajdovščine. Direktor družbe Pipistrel Ivo Boscarol je za STA potrdil, da ultralahko letalo ni bilo Pipistrelovo, pač pa italijanske izdelave Storch. Identiteta pokojnega padalca še ni znana.