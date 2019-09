Na avtocesti A34 pri Sovodnjah se je v včeraj v poznih večernih urah zgodila huda prometna nesreča. V trčenju med dvema voziloma je umrla nekaj mesecev stara dojenčica, sicer hčerka bangladeških staršev, ki živijo na Tržiškem. Tudi potniki iz drugega vozila so iz goriške pokrajine. Z rešilci in helikopterjem so odpeljali na zdravljenje ostale udeležence v nesreči; nekateri izmed njih naj bi bili huje poškodovani. Avtocesta je bila več ur zaprta.