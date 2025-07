V Idriji ukradeni traktor našli na Gorenjskem

Policisti so razrešili primer kraje kmetijskega traktorja na območju Idrije sredi julija letos, poročajo Primorske novice.

Oškodovanec je 15. julija idrijskim policistom prijavil, da mu je neznani storilec iz odprtega kozolca na njegovi kmetiji ob lokalni cesti Idrija-Kanomeljsko Razpotje ukradel neregistriran kmetijski traktor Tigrone znamke Antonio Carraro, na katerem je bil nameščen tudi 16-tonski cepilec za drva.

Idrijski policisti so z intenzivno preiskavo ugotovili, da je za navedeno kaznivo dejanje utemeljeno osumljen 42-letni moški z območja Gorenjske. Včeraj so na območju kranjske policijske uprave izvedli tudi hišno preiskavo in našli ukradeni traktor s cepilcem za drva ter še dve pnevmatiki za kosilnico, sporočajo z novogoriške policijske uprave.

Idrijski policisti bodo 42-letnega moškega zaradi kaznivega dejanja tatvine kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Traktor in drugo opremo so policisti vrnili lastniku.