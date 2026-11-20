Iz torkove priloge Šport plus.

Mark Škerk je mlad košarkar, ki obiskuje prvi letnik Znanstvenega liceja Franceta Prešerna v Trstu. Košarko trenira pri AŠZ Jadran, igra na položaju branilca. Na svoji športni poti je že pridobil dragocene izkušnje, med drugim z udeležbo na treningih deželne selekcije.

Ime in priimek: Mark Škerk.

Datum rojstva: 16. maj 2012.

Kraj, v katerem živiš: Repen.

Šola, ki jo obiskuješ: Znanstveni licej Franceta Prešerna v Trstu.

Matično športno društvo: AŠD Polet Opčine.

Sedanje športno društvo: AŠZ Jadran.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Košarka.

Na kateri športni dosežek si najbolj ponosen in zakaj? Najbolj sem ponosen na to, da sem se lani udeležil treningov z deželno selekcijo. To je bila zame pomembna izkušnja, saj sem pridobil veliko dragocenega znanja.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? Treniram štirikrat tedensko po eno uro in pol, skupaj torej šest ur.

Ali treniraš tudi samostojno (poleg treninga v društvu)? Občasno tečem.

V kateri vlogi igraš oz. katera je tvoja specializacija? Trenutno igram na položaju branilca, ki mi je tudi najbolj všeč.

Če bi lahko zamenjal eno pravilo v svoji športni disciplini, kaj bi? Spremenil bi pravilo treh sekund na šest sekund med napadom v raketi.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je? Nekdanji košarkar Derrick Rose.

Kaj ti je pri tvojem športu najtežje? Borba za odbite žoge.

Kaj bi svetoval nekomu, ki bi se rad začel ukvarjati s tvojim športom? Svetoval bi mu, naj si ogleda čim več košarkarskih tekem.

Kaj ti je pri tvojem športu najbolj všeč? To, da je košarka ekipni šport in da je zmaga rezultat skupnega truda.

Kaj te vsakič znova prepriča, da se odpraviš na trening? To, da se na treningih vedno nekaj novega naučim.

Kdo te najbolj podpira na tvoji športni poti? Nono Aldo.

Kaj bi ljudje, ki ne poznajo tvojega športa, morali vedeti o njem? Košarka ni samo metanje žoge v koš, ampak je tudi zelo disciplinirana in tehnično zahtevna ekipna igra.

Kdo te je navdušil zanj oziroma te spodbudil, da si se začel ukvarjati z njim? Prijatelji.

Imaš kakšen športni cilj, dosežek ali sanje? Želim si še naprej igrati za Jadran, tudi v starejših starostnih kategorijah.

Kdo ali kaj te najbolj motivira? Občutek, da imam stvari pod nadzorom.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Ko so ostali okoli mene dobre volje.

Kako bi sebe opisal v treh besedah? Dobrosrčen, športen in prijazen.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh? Skromnost.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Košarkarsko igrišče.

Če bi lahko na kavo povabil eno osebnost, kdo bi to bila? Michael Jordan.

Katero pesem si nazadnje poslušal? Everybody wants to rule the world (Tears for Fears).

Katero knjigo ali film bi priporočil prijateljem? Svetoval bi film Man from Toronto.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Zgodovina.

Kaj bi rad postal, ko končaš šolo? Inženir.

Katero supermoč bi imel? Super pameten.

Katere časopise listaš oz. bereš? Primorski dnevnik.