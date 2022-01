V Kinemax le konec tedna

V prihodnjih treh tednih bo goriški Kinemax odprt samo čez vikend. Za izredno zaprtje se je vodstvo družbe Transmedia odločilo zaradi izrazitega upada obiska, ki ga beležijo od začetka leta. Goriški multikino bo od prihodnjega tedna in vse do drugega tedna februarja zaprt od ponedeljka do četrtka, medtem ko bo tržiški Kinemax prihodnji teden zaprt le v sredo in četrtek, 19. in 20. januarja, od tedna kasneje – in vse do drugega tedna februarja – pa bo obratoval samo od petka do nedelje, tako kot goriški.

»Odločitev je posledica upada obiska, ki ga beležimo od začetka leta. Zaradi močnega porasta okužb in omejevalnih ukrepov v tem času preprosto ni gledalcev, zato nima smisla, da kino obratuje vsak dan. Sklenili smo, da se omejimo na vikende vsaj do 10. februarja, ko bo v italijanske kinodvorane prišel dolgo pričakovani film Smrt na Nilu Kennetha Branagha,« pravi Giuseppe Longo, direktor družbe Transmedia, ki upravlja goriški in tržiški multikino.

Po Longovih besedah sta multikina v decembru uspešno poslovala kljub uvedbi pogoja PC za obiskovalce. »Obisk je poskočil po zaslugi nekaterih filmov; privlačen je bil zlasti Spider-man, a tudi Klan Gucci in Diabolik sta pritegnila v kinodvorane veliko ljudi. Bolj kot obvezni “super green pass” je bila za nas hud udarec prepoved uživanja hrane in pijače v kinodvorani, za kar se je vlada odločila tik pred božičem. To nas zelo oškoduje, zlasti v Tržiču. V prvih dneh po uvedbi novih omejitev pa smo maske tipa FFP2 kar sami delili gledalcem, ki niso vedeli, da navadne ne zadoščajo več,« navaja Longo.

Po novem letu pa je obisk kinodvoran – ne samo na Goriškem – strmoglavil, vzporedno z naraščanjem okužb, zato so se pri Transmedii odločili za boleč, a neizogiben ukrep. »Potrpeli bomo nekaj tednov v upanju, da se bodo nato razmere izboljšale. Multikina bosta vsekakor odprta od petka do nedelje, zato bodo najbolj zvesti gledalci vseeno imeli možnost, da si ogledajo kak film na velikem platnu,« zaključuje Giuseppe Longo.