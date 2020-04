V Kinemaxu filmi s slovenskimi podnapisi

Silvan Furlan (1953 - 2005), filmski kritik, scenarist in režiser, je močno vplival na razvoj filmske kulture na Goriškem, pa tudi v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru. Bil je prvi direktor Slovenske kinoteke, ustanovitelj Kinodvora in soustanovitelj festivala Liffe. Včeraj je minilo 15 let od njegovega slovesa, na Goriškem pa se ob različnih priložnostih še vedno spominjajo njegovega prispevka k zgodovini in razvoju filmske kulture pri nas. Ravno včeraj je bil dosežen dogovor med Mestno občino Nova Gorica ter Hišo filma v Gorici, da se bodo, čim bodo kinodvorane lahko odprle svoja vrata, sprva v goriškem Kinemaxu začela predvajanja filmskih uspešnic v originalnih jezikih s slovenskimi podnapisi oziroma animiranih celovečercev, sinhroniziranih v slovenski jezik. Želijo si, da bi v nadaljevanju ponudbo razširili tudi na angažirani avtorski film.

Do dogovora je prišlo konec februarja letos, s predvajanjem filmov s podnapisi pa naj bi začeli že v mesecu marcu. Epidemija koronavirusa jim je zatem prekrižala načrte, ne pa odvzela trdnega namena in volje, da to uresničijo takoj po zaključku epidemije, ko bodo razmere to zopet dopuščale. Dogovorjeno je, da bi se filmi s podnapisi najprej predvajali ob koncih tedna v dvorani številka 2 v prostorih Kinemaxa na Travniku v Gorici. Dogovor sta skupaj s Giuseppejem Longom, direktorjem podjetja Transmedia, ki upravlja Kinemax, v imenu mestne občine dosegla podžupan Simon Rosič in vodja Kabineta župana Gorazd Božič. »Gre za pomemben mejnik pri širjenju filmske kulture na našem območju ter nov kamenček v mozaiku ustvarjanja skupnega somestja in nenazadnje dobrodošel doprinos pri uresničevanju skupnih ciljev obeh mest v kontekstu kandidature Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za EPK 2025,« poudarja podžupan Rosič.