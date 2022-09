V kinu omejen delovni čas, zaskrbljeni za jesen in zimo

Omejen urnik, izredna zaprtja in uporaba samo nekaterih dvoran, ob tem pa velika zaskrbljenost za prihodnost. Povišanje energentov hromi delovanje v goriškem in tržiškem Kinemaxu ter v goriški mediateki, ki deluje v sklopu Hiše filma. Stroški za elektriko, kmalu pa še za ogrevanje, so se v prejšnjih mesecih namreč močno povečali, obisk kinodvoran pa je poleti pričakovano bolj omejen. Giuseppe Longo, direktor podjetja Transmedie, ki upravlja goriško in tržiško kinodvorano, gleda na naslednje mesece z zaskrbljenostjo.

OBE KINODVORANI ZAPRLI 25 DNI

»Stroški za električno energijo so se približno podvojili. Če smo za obe kinodvorani ponavadi plačevali približno 8-9.000 evrov, se zdaj bližamo 20.000 evrom. Nevzdržno je. Kakor vsi ostali, tudi mi delamo s plačevanjem na obroke, vendar ni lahko. Posledice so že vidne: ponavadi smo v poletnih mesecih zapirali goriško kinodvorano za dva tedna, tržiško pa le nekaj dni. Letos smo zaprli obe kinodvorani za 25 dni, saj drugače ni bilo mogoče. Omejili smo urnike kinodvoran, trudimo se, da čim bolj omejimo porabo električne energije, vendar sploh ni preprosto. Povrhu tega pa je zaslužek skromen, saj je obisk v poletnih mesecih bil zelo omejen. Dolgotrajna vročina seveda ni spodbujala ljudi, da bi hodili v zaprte dvorane, raje so ostajali na prostem,« pripoveduje Longo.

ŠE TRIJE FILMI V SLOVENŠČINI

Po dveh letih pandemije, dolgotrajni vročini in povišanju cen energentov se zdaj začenja redna sezona. »Treba bo videti, ali se bodo ljudje vrnili v kino. Pandemija je namreč spremenila navade za marsikoga. Neglede na to pa bomo v prihodnjih tednih, in sicer od 18. do 22. septembra, ponujali znižane vstopnice za vse filme v obeh kinodvoranah, ob vseh urah: treba bo odšteti 3,5 evra. Zdaj prihajajo počasi na ekrane razni odmevni filmi, ki so jih predstavili na beneški Mostri. Med temi so Il signore delle formiche, L’immensità in Love life. Nato bomo ponovno imeli na ogled uspešnico izpred nekaj let Avatar, saj bo decembra čas za naslednje poglavje v nizu,« pravi še Longo. Nadaljevanje filma Avatar bo v Gorici na voljo tudi v slovenskem jeziku, saj je Kinemax nabavil, ob italijanski, tudi originalno verzijo s slovenskimi podnapisi. »To je eden od treh filmov v slovenščini, ki jih bomo ponujali v naslednjih mesecih. S slovenskimi podnapisi bo na ogled film Black panther: Wakanda forever podjetja Marvel, medtem ko bo animirani film Strange world na voljo s slovensko sinhronizacijo,« pravi še direktor podjetja Transmedia. Nova sezona pomeni tudi bolj mrzlo obdobje, ko bo potrebno ogrevati dvorane. »Trenutno so razmere še relativno dobre, saj ni ne preveč toplo in niti mraz. Ko bo mrzlo in bo seveda treba ogrevati prostore – za tisto obdobje me skrbi,« poudarja direktor podjetja Transmedia.