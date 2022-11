V Klimtovi umetnosti

Prava paša za oči, ušesa in srce. Nova razstava v multimedijski areni Emotionhall v nakupovalnem središču Tiare Shopping v Vilešu obiskovalcu omogoča, da se na 360 stopinj vživi v umetnost Gustava Klimta, velikana dunajske secesije, katerega vsem znane mojstrovine prikazuje na sodoben, nesluten način. V razstavi Gustav Klimt. Sinfonia di arte immersiva (Gustav Klimt. Simfonija potopitvene umetnosti) se arhitektura, kiparstvo, dekorativna umetnost, glasba in digitalna umetnost spajajo v vrtoglavo celoto, ki obiskovalca ne pusti ravnodušnega.

»Nova razstava spreminja areno Emotionhall v muzej prihodnosti, kraj, v katerem obiskovalci doživljajo čustvene, pripovedne in vzgojne izkušnje. Z multimedijskimi instalacijami obiskovalca privlačimo in ga postavimo v samo središče muzejskega doživetja; skušamo ga presenetiti in hkrati spodbuditi k poglabljanju. Razstava je hommage umetnosti iz preteklosti, ki gleda v umetnost prihodnosti,« je povedal avtor razstave Stefano Fomasi – Fake, multimedijski umetnik, ki je sodeloval tudi pri postavitvi razstave o Vincentu Van Goghu, s katero so januarja lani v nakupovalnem središču v Vilešu predali namenu multimedijsko areno Emotionhall.

V prostorih, ki merijo 2000 kvadratnih metrov, si bo javnost lahko ogledala novo razstavo o Klimtu od jutrišnjega dne do 30. aprila 2023, medtem ko so jo včeraj predčasno predstavili novinarjem in gostom. Guliana Boiano, direktorica točke Meeting Place v nakupovalnem središču Tiare Shopping, je izpostavila pomen vlaganja v kulturo tudi v krajih, ki imajo druge prednostne cilje, Luigi Abete, nekdanji predsednik zveze Confindustria in predsednik skupine Civita Cultura, ki je s strateškim svetovanjem sodelovala pri projektu, pa je poudaril potrebo po inovaciji in iskanju novih razvojnih poti tudi na kulturnem področju. V imenu Občine Vileš, ki je pokrovitelj razstave, je navzoče pozdravila županja Flavia Viola; izrazila je željo, da bi si razstavo ogledalo čim več ljudi in zlasti čim več mladih, ki jim je multimedijska govorica bliže. Občino Gorica je na dogodku zastopal Fabrizio Oreti, ki je udeležence opozoril na potrebo po združevanju moči v širšem goriškem, deželnem in čezmejnem prostoru v vidiku Evropske prestolnice kulture. »Novo Gorico, Gorico in naš širši prostor bo leta 2025 obiskalo ogromno ljudi. Tudi center Tiare bo pri tem nedvomno odigral pomembno vlogo. EPK je velika priložnost, je pa tudi odličen izgovor za to, da opustimo "vrtičkarstvo" in vsi skupaj zaveslamo v isto smer,« je povedal Oreti, ki je v goriškem občinskem odboru odgovoren za kulturo.

Značilnosti razstave je predstavil Stefano Fake. Tehnologija, je dejal, je v njej ključen element, ki pa mora hkrati ostati »v ozadju«. V prvih dveh sobah obiskovalca prevzamejo luči in zlata barva, ki je značilna za Klimtove umetnine, v tretji pa se najprej znajdemo pred njegovim življenjepisom, nakar se na črnih panojih in stenah izrišejo njegova najbolj znana dela – Adela Bloch-Bauer, Danaja, Judita, Vodne kače II, Poljub in druga –, polna čutnosti in simbolike. Sledita instalacija z naslovom Ples tančic in »potopitvena soba«, največja razstavna dvorana, kjer se obiskovalci lahko usedejo in prepustijo vrtincu podob ter Mozartove, Beethovnove, Straussove in Mahlerjeve glasbe. Za zaključek vstopimo še v »sobo zrcal«, kjer še sami postanemo drobci barv in blišča Klimtovih slik.

Razstava, za tehnično plat katere sta poskrbeli podjetji Ipermediastudio in Mcube, bo na ogled od jutrišnjega dne. Odprta bo vsak dan od 10. ure do 20.30, zadnji vstop je možen uro pred zaprtjem. Zaprta bo 25. decembra, prvega januarja in 9. aprila. Jutri in v nedeljo bo cena vstopnice znašala 7,50 evra, od ponedeljka dalje pa bo treba za redno vstopnico odšteti 13,50 evra, za znižano pa 11,50 evra.