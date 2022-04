V knjigi opisana letalska pot Števerjanca Mirka Komjanca

Po dveh uspešnicah z naslovoma Zaljubljeni v letenje in Stražar z neba je luč sveta zagledala še tretja knjiga iz niza Zgodbe slovenskih letalcev. Naslov nove knjige je Na krilih poguma; podobno kot prejšnji dve se poglobi v kar dobro razvejanost in vraščenost letalstva na Slovenskem s podrobnim opisom življenjskih zgodb Slovencev, ki so se zapisali letenju, tako civilnemu kot vojaškemu. Avtorja vseh treh lepo zasnovanih knjig sta poznavalca letalske stroke Borut Podgoršek in Marko Malec. Knjigo sta na pobudo družine Komjanc z Mocverja v Števerjanu predstavila v petek v Kulturnem domu v Gorici.

Vabilu na predstavitev se je odzvalo lepo število ljudi, največ še iz Števerjana, saj je v knjigi opisana tudi letalska pot Mirka Komjanca, ki je bil po rodu prav iz te briške vasi. Srečanja se je udeležilo tudi nekaj someščanov italijanskega jezika, ki so predstavitvi sledili s slušalkami simultanega prevajanja. Med publiko sta bila tudi števerjanska županja Franca Padovan in goriški občinski odbornik Fabrizio Oreti. Prisotni so bili tudi številni sorodniki letalcev, ki jih opisuje predstavljena knjiga. Večer je povezovala televizijska napovedovalka Mojca Krajnc, ki je dajala iztočnice avtorjema in posegom nekaterih sorodnikov pilotov. Uvod v zanimiv večer sta z glasbenih utrinkom pripravili priznani flavtistki Anja Burnik in Klavdija Feguš. Avtorja sta v pogovoru z napovedovalko pojasnila svojo privrženost letalskemu svetu, ki je temeljila na spoznanju, da slovenskih letalcev iz preteklosti in tudi iz novejših časov širša javnost skoraj ne pozna. Med njimi pa so tudi taki, ki so svoj pogum izkazovali na krilih vojaških letal in jih lahko imamo za prave heroje letenja. Avtorja sta povedala, da v svojih knjigah najdejo mesto le bivši letalci, ki so že preminili oz. so presegli 80. leto starosti. Naglasila sta tudi, da nista vzela v poštev le pilotov, temveč sta vključila tudi ljudi, ki se z letalstvom ukvarjajo na drugačen način, kot so lahko izumitelji, mehaniki, inštruktorji in kontrolorji letenja. V knjigi Na krilih poguma so zaobjete zgodbe deseterice letalcev, ki so pisali zgodovino slovenskega letalstva v različnih obdobjih. Nekateri so poleteli v višave še v času Avstro-Ogrske, spet drugi v času kraljevine Jugoslavije, v vrstah partizanskega letalstva in kasneje še kot piloti civilnih letal.

Pomembno mesto je v knjigi namenjeno pilotu Mirku Komjancu iz Števerjana, ki je bil kot primorski fant vključen v italijansko vojno letalstvo. Na začetku druge svetovne vojne se je udeležil letalskih spopadov z Angleži na bojiščih v Eritreji in Etiopiji, kjer je vsled nesreče, maja 1941, njegovo letalo strmoglavilo. Pri tem je Mirko izgubil življenje in je pokopan v italijanski grobnici v Adis Abebi. Da se je čutil Slovenca, pričajo številna pisma (okrog 100), ki jih je kljub strogi cenzuri pisal domov izključno v slovenščini. Nekaj njegovih pisem je na predstavitvi prebral njegov pravnuk Nikolaj Pintar, medtem ko je nečak Simon Komjanc prispeval nekaj zgodb, ki so se ohranile v družini. Povedal je tudi, da na domačiji na Mocverju so uredili manjšo muzejsko zbirko o stricu in bratu (še živa je Mirkova sestra Marija, ki je presegla 100 let), ki počiva daleč v vzhodni Afriki. Oglasila se je tudi Duja Kaučič iz Dutovelj, ki je obrazložila zgodbo očeta Pavla; kot letalski inženir je delal v Pragi, Parizu, Beogradu in po vojni tudi v Italiji. Pokopan je v Trstu.Ob koncu večera sta avtorja pristavila, da nadaljujeta z raziskovalnim delom, kajti z vseh koncev (tudi z Goriškega) prihajajo zanimive zgodbe o ljudeh, ki so se na razne načine zapisali letalstvu. Pričevanja in nova odkritja bodo bržčas našla mesto v kaki novi knjigi.