V knjigi sta opisala, kako sta se objela na vrhu sveta

Priznana slovenska alpinista Andrej in Marija Štremfelj sta oktobra 1990 osvojila 8848 metrov visoki Everest in se zapisala v zgodovino kot prvi zakonski par na strehi sveta. Le pol ure za njima je na vrh prispela še druga dvojica iz Amerike.

Priznana alpinista sta prejšnji teden na Srečanju pod lipami v Kulturnem centru Lojze Bratuž predstavila svojo zgodbo in dve publikaciji. Knjigo Objem na vrhu sveta sta napisala v času pandemije. Takrat se je namreč bližala trideseta obletnica njunega vzpona na Everest, zato sta se odločila, da za vedno zabeležita svojo enkratno izkušnjo. Knjigo sta spisala v stari hiši Andrejevega očeta, v kateri ni nobene elektronike, ne radija, televizije in ne internetne povezave.

»Šla sva tja, se zaprla in pisala. Mislim, da je bilo to res odločilnega pomena, da je knjiga nastala«, je na srečanju povedala Marija Štremfelj. Adrijan Pahor, ki je vodil pogovor, je knjigo opisal kot simbiozo dveh glasov. Avtorja vsak s svojega zornega kota opisujeta dogajanje in občutke, od težkih odločitev, ko sta doma pustila svoja dva otroka, do nepozabnih trenutkov, ko sta celo uro stala na vrhu osemtisočaka. Knjigo sta napisala vsak zase, kar omogoča bralcu celoten pogled na odpravo in notranje počutje alpinistov.

Marija Štremfelj je leta 1990 poskrbela tudi za prvi slovenski ženski vzpon na najvišji vrh sveta, obenem pa se je nanj vzpela kot trinajsta ženska. Andrej Štremfelj se je v zgodovino slovenskega alpinizma zapisal že leta 1979 z Nejcem Zaplotnikom, ko sta kot prva Slovenca skupaj stala na vrhu Everesta. Že kot otrok ga je visokogorje privlačilo, a takrat ni imel nobenega, ki bi ga peljal v gore s sabo. »Vedno me je zanimalo kaj je na vrhu,« je povedal na srečanju. V gore je začel zahajati z bratom. Z alpinizmom se je začel ukvarjati pri šestnajstih letih, pri dvajsetih pa je preplezal svoj prvi osemtisočak (Gašerbrum I). V naslednjih letih je osvojil še veliko drugih. Po izdaji prve knjige se je zato odločil, da bo napisal še svojo avtobiografijo Kristali sreče.

Nova knjiga bo izšla jeseni

Marija in Andrej Štremfelj sta na srečanju povedala, da sta že napisala svojo drugo skupno knjigo o veliki himalajski poti ob vznožju Himalaje. Pot od baznega tabora pod Kangčendzengo na severovzhodu Nepala do vasi Hilsa na skrajnem severozahodu sta prehodila v 88 dneh. »Neka zelo lepa stvar na tej poti, ki se nama je zgodila, je, da so naju deset dni spremljali najini domači: najina najmlajša hčerka Neža, zet Marjan in dva vnuka,« je povedal Andrej Štremfelj. Knjiga bo izšla jeseni.

Prvi večer nove sezone Srečanj pod lipami so organizirali Kulturni center Lojze Bratuž, krožek Anton Gregorčič, skupnost družin Sončnic in Slovensko planinsko društvo Gorica.