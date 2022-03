V knjižnici tudi semena

V knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici so poleg knjig in drugega gradiva na izposojo tudi semena. V ta namen so zasnovali projekt Knjižnica semen, ki se je med uporabniki zelo lepo prijel. Knjižnica semen je odprta od februarja do oktobra, ponuja pa semena zelenjave, zelišč in cvetja.»Prisluhnili smo lokalnemu okolju in uvedli izmenjavo semen. V Novi Gorici in okolici smo namreč zaznali, da si ljudje zelo radi izmenjujejo semena, predvsem avtohtonih vrst zelenjave, zelišč in cvetja, še posebej primerkov, ki so že dalj časa v lasti posameznih družin. Pobuda je prišla s strani naših uporabnikov, kar nas najbolj veseli,« pravi Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka.

V knjižnici so v ta namen pripravili enostaven računalniški program, preko katerega lahko uporabniki sami vpišejo podatke o semenu in ga uvrstijo v knjižnično zbirko. Ker v knjižnici na splošno velja pravilo, da je treba izposojeno tudi vrniti, to velja tudi v primeru semen, le da je rok izposoje daljši kot pri običajnem gradivu: uporabniki semena vrnejo, ko jih sami pridelajo. Včasih se sicer zgodi tudi, da se pridelek ne posreči, zato so v takih primerih v knjižnici razumevajoči.»Med uporabniki se je izposoja semen zelo dobro prijela, predvsem glede na to, kdaj smo začeli s to ponudbo: to se je zgodilo tik pred izbruhom novega koronavirusa, čemur je potem sledilo tudi zaprtje knjižnice. Kljub vsemu so ljudje prihajali in si izposojali semena. Glavna sezona izposoje semen je sicer v pomladnem času,« dodaja Irena Škvarč.Nabor semen je objavljen na spletni strani knjižnice. »Želeli smo, da je izposoja za uporabnike čim bolj enostavna. Zato smo se izognili latinskim imenom in strokovnim nazivom. Ko uporabnik prinese seme, ga opiše tako, kot ga opiše doma: zgodnji paradižnik, visok stročji fižol ... Seznam se sproti sam ažurira,« pojasnjuje direktorica.

Pogoj za izposojo je članstvo v knjižnici. »Na ta način želimo pridobiti tudi nove člane. Ker smo želeli, da to nečlanov ne bi odvrnilo, smo se odločili, da jim prvo leto ponudimo brezplačno članstvo v knjižnici. S to akcijo smo želeli pridobiti avtohtona semena, zelo smo veseli, da v naši zbirki najdemo tudi solkanski radič in druga lokalna semena. Krog uporabnikov je zelo širok, prihajajo tudi naši člani iz Italije, želimo pa si, da bi bilo tega obiska še več,« dodaja Škvarčeva.Goriška knjižnica Franceta Bevka je prva knjižnica v Sloveniji, ki je začela z izposojo semen. Na ta račun je postala primer dobre prakse, ki so jo prepoznali tudi drugod. »Kar po vrsti nas kličejo druge knjižnice v Sloveniji, ki si želijo pristopiti k projektu. Semena so tako na izposojo že v Novem mestu, v Ajdovščini, kmalu tudi v Metliki, Ormožu in drugod,« pravi sogovornica.Z namenom, da bi zajeli čim večji krog uporabnikov, bo knjižnica semen potovala tudi v krajevne enote Goriške knjižnice Franceta Bevka. Na ta način želijo pristopiti k ozaveščanju ljudi o smiselnosti domače vzgoje zelenjave, kar je v zadnjem času zelo aktualno.