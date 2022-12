Policisti so na mejnem prehodu Vrtojba/Štandrež ustavili kombi, romunskih registrskih tablic, v katerem so bile poleg voznice štiri osebe. Za volanom je sedela 43-letna državljanka Romunije. Ugotovili so, da nezakonito prevaža štiri migrante, sicer državljane Egipta. Bili so brez dokumentov. Po identifikacijskem postopku so voznico prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti. Potnike so ovadili na prostosti zaradi nezakonitega vstopa v državo.