V kombiju prevažal sedem migrantov iz Šrilanke

V nedeljo, 8. septembra, so goriški mejni policisti, ki so izvajali reden nadzor na meji med Slovenijo in Italijo, pri štandreškem mejnem prehodu naleteli na kombi bele barve s poljskimi registrskimi tablicami, v katerem je državljan Romunije prevažal sedem oseb iz Šrilanke, ki niso imele ustreznih dokumentov za vstop v državo. Vseh sedem je zaprosilo za politični azil, policisti pa so jih po identifikacijskem postopku odpeljali v center CARA v Gradišče. Romunskega državljana so policisti aretirali in ga odpeljali v goriški zapor, kjer je na razpolago sodnim oblastem.