Pred sprehodom po Pesniški poti letos obisk Kosovelove domačije

Kosovelov duh je presegel občino, kraj in Slovenijo. Prav v tem duhu se bo odvijal letošnji sprehod po repentabrski Pesniški poti, ki bo na sporedu v petek, na predvečer velikega šmarna.

Novost sicer tradicionalnega sprehoda, so včeraj na novinarski konferenci poudarjali organizatorji, je pristop Občine Sežana k projektu, kar bo omogočilo umesten poklon Srečku Kosovelu ob stoti obletnici njegove smrti. Program sprehoda se bo namreč začel na avtobusu. Zbirna točka bo kot običajno nekdanja gostilna Furlan na Poklonu, od koder bo avtobus krenil ob 17.30 v smeri Tomaja. Udeleženci sprehoda se bodo tam poklonili Kosovelu na Kosovelovi domačiji, nagovorila jih bo častna gostja večera, senatorka in kulturnica Tatjana Rojc.

Nato se bodo vrnili na Poklon, od koder bo pohod krenil ob 18.45. Pohod, ki ga z Občino Repentabor in društvom Kraški dom prireja Skupina 85, bodo mimo kipov Srečka Kosovela, Umberta Sabe in Iga Grudna spremljali gostje in sprevodniki. Letošnji gostje bodo koroška pisateljica in pesnica Maja Haderlap, slovenski pesnik Aleš Šteger in italijanska avtorica Mary Barbara Tolusso. Sprevodniki pa kot običajno Roberto Dedenaro, Gianluca Paciucci, Vilma Purič in Marko Kravos. Slednji je tudi poskrbel za prevode nekaterih pesmi, druge sta prevedla Darja Betocchi in Miha Obit, predvidena je tudi njuna prisotnost. Popoldan in večer bo popestril moški pevski zbor domačega društva Kraški dom pod vodstvom Vesne Guštin.