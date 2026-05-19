Nocoj v kinu Ariston prvenec Gregorja Andolška To je rop!

Veliko platno tržaškega kina Ariston bodo nocoj razsvetlile podobe še enega slovenskega filma, in sicer prvenca režiserja Gregorja Andolška, črne komedije To je rop! Večer prireja Kinoatelje v sodelovanju z društvom Cappella undergound in Slovenskim klubom. Projekcija, ki se bo pričela ob 20.30, bo opremljena z italijanskimi podnapisi, udeležila se je bo tudi filmska ekipa (vstopnina 6 evrov).

To je rop! režiserja Gregorja Andolška je 80-minutni film o poklicnem čarovniku Rajku (Stane Tomazin), ki si med nastopom nesrečno zlomi roko. A njegovim tegobam ni konca – zavarovalnica Tangenta mu zaradi birokratske napake zavrne izplačilo zavarovalnine. Ogorčen nad krivico Rajka podpre zavarovalniški agent Marcel (Gregor Čušin), ki mu omogoči sestanek z direktorjem zavarovalnice. Situacija se zaostri, ko Marcel v trenutku obupa ugrabi direktorja (Uroš Smolej), kar sproži niz kaotičnih in zabavnih dogodkov na njihovi skupni poti pobega.

Cikel, ki ga Kinoatelje organizira v sodelovanju z Uradom vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, Slovenskim filmskim centrom in Deželo FJK, se bo v tržaškem kinu Ariston zaključil 4. junija s predvajanjem dokumentarnega filma Ali je bilo kaj avantgardnega? scenaristov in režiserjev Matevža Jermana in Jurija Medena.