Prodaja vina se je zmanjšala, vse več pa je uspešnih dogodkov

Manj prodanega vina, več uspešnih dogodkov, to je srž delovanja Društvene gostilne Prosek, zaobjeta v poročilu, ki ga je predsednik Borut Sardoč prebral pretekli teden na občnem zboru organizacije v Domu prosekarja.

Prodaja vina je doživela precejšen padec, okrog 4000 evrov, kar predstavlja skoraj dvajsetodstotni upad glede na leto prej. Odbor je nanj odgovoril s konkretnim ukrepom: ob koncu leta je pri točilnem pultu usposobil dodatno pipo, da bi lahko člani zadruge, ki pridelujejo in imajo prijavljeno vino, imeli možnost na tej dodatni pipi ponujati gostom svoje vino. Obenem so bili člani, ki pridelujejo ustekleničeno vino, povabljeni, naj svoje steklenice ponudijo tudi v Društveni gostilni. S tem v zvezi odbor načrtuje pripravo ustrezne »vinske karte«, ki bi bila na razpolago gostom in bi obenem služila za promocijo domačega vinskega pridelka.

Svetlo plat delovanja v lanskem letu predstavlja »oživitev Doma prosekarja«. Prihodki iz organizacije raznih prireditev v Domu prosekarja so se – v primerjavi z letom prej - več kot podvojili in so bili večji od prihodkov iz prodaje vina, kar ni zanemarljivo. Odprtje okrepčevalnice-osmice in številni glasbeni koncerti (Tomi Purich BalkanJazz, Golden Sound Flute Quintet, Pero Lovšin, trubači in druge rock skupine ob 1. maju, The Authentics, Trije prašički) so privabili številne goste, predvsem mlade, kar je – ob podpori sponzorjev – poživilo ponudbo Društvene gostilne in prispevalo k izrazitemu porastu prometa (za približno 20.000 evrov). Predsednik Sardoč je to izrecno izpostavil: »Upam si trditi, da je bila izbira o organizaciji dogodkov v prvi osebi pravilna, saj so le-ti bili bodisi z vidika obiska kot tudi z vidika končnega finančnega izida pozitivni. To mora biti gonilo tudi v bodoče, saj moramo vedno imeti pred sabo, da smo bili deležni javne podpore, ki jo moramo upravičiti z našim delovanjem.«