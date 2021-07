V krminski vinoteki bo zaživel center za promocijo goriških Brd

Center za valorizacijo goriških Brd mora biti ne le kraj, v katerega ljudje vstopajo in spoznavajo vse, kar Brda ponujajo, temveč tudi središče, od koder promocijske strategije preko spletnih orodij segajo v svet. Tako je včeraj povedal predsednik krminske vinoteke Michele Blazic na predstavitvi končnega načrta za Center za valorizacijo goriških Brd. Projekt, katerega nosilni subjekt je Trgovinska zbornica za Julijsko krajino, zadeva obnovo zunanjih in notranjih prostorov vinoteke ter preureditev le-teh v luči omenjene promocije ne le briških vin, ampak tudi drugih izdelkov tega prostora.

NARED PRIHODNJO POMLAD

Gradbena dela bi se lahko začela že jeseni, Trgovinska zbornica pa se nadeja, da bo nov center pripravljen do polovice prihodnjega leta. V celoten projekt je vložila približno 750.000 evrov, medtem ko je Dežela prispevala 400.000 evrov. Na včerajšnji predstavitvi, ki je potekala v občinski dvorani v Krminu, je krminski župan Roberto Felcaro izpostavil ekipno delo občine, Trgovinske zbornice, zadruge, ki upravlja vinoteko, konzorcija Collio in Dežele FJK, ki v gradnji tega centra »vidi dodaten element za razvoj teritorija: nočemo več mirovati, temveč postati središčnega pomena za obširno ozemlje, ki ima veliko močnih točk«. Krminski župan je tudi poudaril osrednjo vlogo zasebnikov, ki po javnih posegih nadaljujejo delo s svojim trudom. »Ta je edini način, da se lahko naš prostor razvija,« je še povedal župan. Predsednik Trgovinske zbornice, Antonio Paoletti pa je izrazil poziv, naj se svet vinogradnikov in ostalih krajevnih proizvajalcev združi okoli tega centra.

