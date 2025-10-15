V Marianu umrl 52-letni skuterist iz Vileša

V tragični prometni nesreči, ki se je pripetila danes ob 10. uri v Marianu, je izgubil življenje 52-letni skuterist M.C.F. iz Vileša. Vozil je proti Gradišču, vanj je trčil avtomobil, ki je privozil iz nasprotne smeri. Trčenje je bilo silovito, skuterist je bil zaradi hudih poškodb na mestu mrtev. Reševalci goriškega Zelenega križa kljub dolgotrajnemu oživljanju žal mu niso mogli več pomagati, priletel je tudi reševalni helikopter. Na kraju so bili karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče. Na cesti, ki povezuje Gradišče z Vidmom, je bil promet oviran celo jutro.