V Marini Julii spet dovoljeno kopanje

Kopanje v Marini Julii je od danes spet dovoljeno. Ob 8. uri se je iztekla veljavnost odredbe, ki jo je tržiška županja Anna Cisint podpisala po ponedeljkovem razlitju večje količine goriva v tržiškem pristanišču, zaradi katerega je bila morska voda – kljub hitremu ukrepanju pristojnih služb – onesnažena.

Danes zgodaj zjutraj si je županja skupaj s predstavniki civilne zaščite in osebjem pristojnega občinskega urada ogledala plažo, s katere so na drugo mesto odpeljali s kurilnim oljem napojene naplavljene alge. »Voda je čista, morsko dno so pregledali tudi potapljači; kaže, da k sreči ne bo posledic za morski ekosistem,« je dejala županja Anna Cisint. Županja po drugi strani napoveduje ukrepe zoper odgovorne. Več tisoč litrov kurilnega olja se je razlilo med polnjenjem rezervoarjev tovorne ladje, ki pluje pod zastavo Marshallovih otokov in je še vedno zasidrana v tržiškem pristanišču.