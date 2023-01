V mesto prihajajo »pametni« parkomati

V teh dneh dobivajo goriški parkomati povsem novo podobo, saj jih zamenjujejo z novejšimi, ki med drugim omogočajo plačilo s kartico. To in še marsikaj je bilo slišati na včerajšnji predstavitvi obračuna goriške lokalne policije, ki je potekal v dvorani Dore Bassi. Podatke o dejavnosti lokalnih policistov je predstavil njihov poveljnik Marco Muzzatti, prisotna sta bila tudi goriški župan Rodolfo Ziberna in pristojni odbornik Francesco Del Sordi.

Več kot 8000 kršitev

Dejavnost lokalnih policistov je zelo razvejana, saj obsega nadzor nad prometom, dejavnost sodne policije, upravne postopke, nadzor nad množičnimi javnimi dogodki, sodelovanje s šolami in še marsikaj. Med cilji, ki so si jih zadali za dejavnost prometne policije, je znižanje tveganj, vezanih na hitrost in druga neprimerna obnašanja v prometu. V ta namen so v teku leta 2022 izpeljali 138 nadzorov hitrosti, naložili pa so 122 kazni za prekomerno hitrost. Prometnih kršitev so skupno zabeležili 8270. Velika večina teh, 7170, zadeva prepoved ustavljanja ali parkiranja. Naložili so 84 kazni zaradi neupravičenega parkiranja na parkirnih mestih za invalide, 15 kazni zaradi nepravilnosti težkih tovornih vozil, 21 kazni zaradi vozil brez zavarovanja, 16 kazni zaradi uporabo telefona med vožnjo. Odvzeli so 19 vozniških dovoljenj, 91 kazni pa so naprtili voznikom, ki niso opravili rednega preverjanja vozila. Ker so neupravičeno vstopili v območje z omejenim prometom, je 291 voznikov bilo kaznovanih.

Po covidnem obdobju se je v letu 2022 povečalo število prometnih nesreč, kljub temu pa ostajajo na normalnem nivoju, če jih primerjamo s podobnimi mesti, je bilo slišati. V letu 2022 so lokalni policisti zabeležili 75 prometnih nesreč. V primerjavi s prejšnjimi leti je delež nesreč z ranjenimi bil večji kot delež nesreč, kjer je nastala le gmotna škoda. Prvih je bilo 44, drugih pa 31. Ena nesreča je imela smrtni izid.