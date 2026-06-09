V Mostu na Soči tragedija z viličarjem

Kako malo je treba, da se veselje spremeni v tragedijo, so v noči na soboto na tragičen način spoznali zaposleni izpostave gospodarske družbe v Mostu na Soči. Med nočno vožnjo po parkirišču podjetja se je 34-letni voznik z viličarjem prevrnil, poročajo Primorske novice. Sam jo je pri tem odnesel z lažjimi poškodbami, na viličarju pa se je vozil tudi 30-letnik s Cerkljanskega. Ob padcu je z glavo udaril ob tla in umrl.

Nesreča se je zgodila v noči na soboto, in sicer nekaj minut pred drugo uro zjutraj, ko naj bi se po neuradnih podatkih, ki so jih zbrale Primorske novice, zaposleni v izpostavi podjetja v Mostu na Soči družili izven delovnega časa. Druženje se je očitno zavleklo v sobotne jutranje ure, ko se je 34-letni delavec usedel na službeni viličar in se odločil z njim zapeljati po parkirišču. Na zadnji del viličarja se je usedel še nesrečni 30-letni delavec. Od kod sta delavca doma, z novogoriške policijske uprave včeraj niso razkrili, po informacijah Primorskih novic pa je bil pokojni delavec doma s Cerkljanskega.