V Verdijevem gledališču bo "Čudovito!"

Dobra predstava se ne zaključi, ko se spusti zastor, dobra predstava je tista, ki se nadaljuje tudi doma, ki v gledalcu vzbudi določena čustva, je na včerajšnji predstavitvi nove sezone gledališča Verdi dejal umetniški vodja združenja ArtistiAssociati Walter Mramor.

Po izjemnem letu Evropske prestolnice kulture so v gledališču Giuseppe Verdi iz Gorice želeli nadaljevati svojo kulturno pot na najvišji ravni. Pod geslom »Meraviglioso!« oziroma »Čudovito!« nova sezona prinaša bogat nabor umetniških doživetij, ki želi gledalce dvigniti iz vsakdanjika, jih presenetiti ter jim ponuditi povsem nov pogled na svet.

Abonmaje in vstopnice si bo mogoče rezervirati od 9. septembra dalje, celoten spored pa obsega 25 dogodkov in skupno 33 ponovitev, razdeljenih v šest raznolikih sklopov. Program je orisal Walter Mramor. Spregovorili pa so tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, deželni svetnik Diego Bernardis in predstavnik Fundacije Goriške hranilnice Pietro Becci.

Koncert Zimmerjeve glasbe

Dramski sklop obsega osem predstav. Sezona se bo slovesno odprla 26. oktobra s predstavo Prima del temporale, v kateri nastopa legenda italijanskega gledališča, 92-letni Umberto Orsini. Sledile bodo znamenite uspešnice, kot so Le ultime lune z Alessandrom Haberjem, predstava Fratello Sole, Sorella Luna ter priljubljeni detektivski spletkarski spektakel Assassinio sull’Orient Express z Gregom v vlogi Hercula Poirota. Občinstvo bo lahko uživalo tudi v komični klasiki Rumori fuori scena, predstavi Falstaff z Emilio Solfrizzijem, pretresljivi adaptaciji Romea in Julije, ki je postavljena v čas obleganja Sarajeva, ter gledališkem prvencu Notte prima degli esami s Flavijem Insinno.

Sklop Glasba in balet prinaša pet mednarodnih dogodkov z vrhunskimi izvajalci. Med njimi bodo svetovno znani afriški zbor Soweto Gospel Choir s programom JOY, strastni argentinski tango z zasedbo Tango Buenos Aires, simfonični spektakel orkestra Lords of the Sound z nepozabno filmsko glasbo Hansa Zimmerja ter irska glasbeno-plesna predstava Celtic Legends. Ta sklop in celotno sezono bo 5. maja 2027 sklenila občutljiva spominska slovesnost Orcolat ’76 ob 50. obletnici potresa v Furlaniji, pri kateri bodo sodelovali Simone Cristicchi, Zbor Furlanije-Julijske krajine in FVG Orchestra.

V sklopu Veliki dogodki so zbrane štiri uspešnice za najširše občinstvo. Sem sodijo spektakel Il Piccolo Principe s Paolom Ruffinijem, komedija Totalmente incompatibili v izvedbi Corrada Nuzza in Marie Di Biase, glasbena predstava Frida – Opera musical o življenju Fride Kahlo ter nov komični šov Filippa Caccama z naslovom Fuori di tela.

Sklop Verdi pripoveduje ponuja štiri večere, posvečene sodobni literaturi in pomembnim družbenim temam. Na odru bodo zaživele adaptacije priznanih del, kot so Accabadora Michele Murgie, Fojeva klasika Morte accidentale di un anarchico z Lodom Guenzijem, priredba dela nobelovke Annie Ernaux Guarda le luci, amore mio z Valerio Solarino ter Il bar sotto il mare Stefana Bennija.

Za mlajše občinstvo in družine sta namenjeni predstavi v sklopu Verdi Young, in sicer družinski muzikal Rudolph - Operazione Natale ter predstava sodobnega cirkusa Sonata per tubi. Šolskim skupinam pa sta namenjena projekta v sklopu Verdi Matinée, ki vključujeta interaktivno vodstvo po skritih kotičkih gledališča Viaggio nella scatola magica ter predstavo v angleškem jeziku The Time Machine. P.C.